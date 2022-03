Après un grand succès aux Etats-Unis, le livre "La princesse espionne" est à présent publié en espagnol aux éditions Roca editorial sous la plume de Larry Loftis. L’ouvrage revient sur le destin peu commun d’une des plus grandes dames de l’aristocratie espagnole : Aline Griffith devenue par mariage la comtesse de Romanones.

C’est en 1923 dans l’Etat de New York que voit le jour Aline Griffith, fille d’un homme d’affaires américain. La famille compte six enfants. Âgée de 20 ans et diplômée en histoire, journalisme et littérature, elle joue les mannequins dans une maison de couture de Manhattan mais Aline veut connaître un autre destin.

C’est lors d’une soirée qu’elle fait la connaissance en cette année 1943 d’un fonctionnaire de l’OSS (Office of Strategic Services) qui deviendra plus tard la CIA.

Elégante, doté d’un grand charme, parlant l’espagnol, cultivée et mondaine, le profil d’Aline Griffith convient parfaitement. Elle est don envoyée à Madrid pour surveiller les membres du régime de Franco et transmettre des informations aux Alliés en pleine Seconde Guerre Mondiale. Sous la couverture d’être une employée d’une entreprise pétrolière américaine, Aline Griffith est de toutes les mondanités madrilènes où elle fraye avec les dames du régime et de l’aristocratie.

Sous le nom de code de Tigre, elle envoie des fiches d’informations, passe des messages et microfilms, et sonde des proches d’Himmler en poste en Espagne. Elle est arrêtée un jour dans la région de Malaga par la police car son visa n’était plus en ordre…

En robe de soirée mais munie d’un Beretta

En Catalogne quelques mois plus tard, elle échappe à une sourcière. Elle est en robe de soirée mais munie d’un Beretta. Elle abat son chauffeur qui est une taupe. Tout cela et bien d’autres missions seront narrées par l’intéressée dans trois livres autobiographiques "L’espionne était en rouge" grand best-seller en 1987, suivi par" L’espionne est allée danser" et "L’espionne était en soie".

Pour les uns, Aline Griffith n’est qu’une affabulatrice puisqu’il n’a jamais été fait état de ses missions de messagerie pour l’OSS dans les archives déclassées. L’intéressée qui affirme avoir continué à travailler pour les renseignements américains jusqu’en 1947 puis avoir accepté l’une ou l’autre mission dans les années 60, tout ce qu’elle a couché noir sur blanc, est la réalité.

L’auteur Larry Loftis qui a parcouru quantité d’archives et de correspondance, nuance par exemple le nombre de personnes que l’espionne Aline aurait été contrainte de tuer mais pour lui, elle fut un membre très actif de l’OSS avec pour l’époque près de 60 fiches de renseignement.

Quant à la portée et importance des missions confiées, difficile de démêler la réalité des souvenirs parfois bien romancés de l’intéressée.

Ce qui est bien réel, c’est qu’Aline Griffith tomba sous le charme de Luis de Figueroa y Pérez de Guzmán, comte de Quintanilla et futur comte de Romanones, un Grand d’Espagne. Le mariage est célébré en 1947. Aline a confié son passé d’espionne à son époux qui dans un premier temps ne la croit pas.

Le couple a eu trois fils : Alvaro aujourd’hui 4ème comte de Romanones, Luis marié en premières noces à la princesse Theresia de Sayn-Wittgenstein-Sayn et Miguel.

Jusqu’à la mort en 1987 du comte, le couple Romanones est de toutes les mondanités à Madrid, Marbella, Séville, Monaco ou New York.

Leur carnet d’adresses est impressionnant. La comtesse est proche de Jackie Kennedy qu’elle accompagne avec la duchesse d’Albe, une autre de ses amies, lors de sa visite à la féria de Séville en 1966. Mais aussi de Liz Taylor, Nancy Reagan, Audrey Hepburn, la princesse Grace et le prince Rainier de Monaco, le président Richard Nixon, Salvator Dali, Ava Gardner, les Rothschild ou encore la duchesse de Windsor. Cette dernière était une amie intime.

Décédée à 94 ans

À la mort de son époux l’ex-roi Edward VIII et son inhumation en Angleterre, elle chargera la comtesse d’aller vérifier à Windsor que la famille royale qui lui vouait une haine féroce avait bien prévu un emplacement pour une tombe au côté de son époux !

Figurant pendant des années sur la célèbre liste des femmes les plus élégantes du monde, la comtesse de Romanones incarne la parfaite maîtresse de maison, recevant avec raffinement dans sa résidence de Madrid ou dans son palais près de Cacéres. D’une élégance exquise, agréable au contact, pas snob pour un sou ce qui la rendait très populaire en Espagne, la comtesse de Romanones se donna une nouvelle dimension aux yeux de l’opinion publique avec la parution de ses livres-mémoires.

Avant sa mort, elle prit la décision de vendre ses somptueux bijoux aux enchères.

La comtesse est décédée à l’âge de 94 ans le 11 décembre 2017.