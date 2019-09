Déjà maman d’Annily, 14 ans, Alizée s’apprête à donner naissance pour la seconde fois.

Elle et son mari Grégoire Lyonnet sont plutôt discrets sur cette grossesse même s’il est désormais acquis que l’heureux événement ne tardera plus très longtemps. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter le compte Instagram de la chanteuse qui fourmille de photos de son ventre et d’accessoires pour les nouveau-nés. La dernière en date semble prouver que la chambre du bébé est prête. On y voit des doudous dans un sac et d’autres accrochés à un portemanteau. Ce sera une fille laissent entendre les indices postés par Alizée et elle sera là pour la fin de l’année.