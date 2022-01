Le buzz de Stromae au JT de TF1 fait encore parler de lui. que ce soit de manière drôle avec la parodie des étudiants de l'Ihecs ou de manière beaucoup moins drôle avec le tacle violent de Booba. "L’autre (Stromae, ndlr), il revient gonflé au xanax sur TF1 et nous parle de sa dépression, avait-il lâché sur les réseaux sociaux. Mais fréro, le monde entier est en train de couler et on s’en bat les couilles de ta vie. Tu nous sers à quoi ? On t’a pas attendu pour déprimer. Nous, on n’a plus aucune liberté. Va prendre tes cachetons et reste au lit ! "

"Nous autres, les gens angoissés et dépressifs, souhaitons à Booba une bonne crise d’angoisse"

Des propos polémiques qui ont fait bondir Lucie Bernardoni (Star Academy 4). "Nous autres, les gens angoissés et dépressifs, souhaitons à Booba une bonne crise d’angoisse, écrit ainsi la finaliste aux côtés de Grégory Lemarchal sur instagram. Une vraie, celle qui te fait croire que tu es en train de mourir, avec les sueurs, le cœur qui s’accélère, la totale. Faut-il encore avoir la sensibilité et les neurones nécessaires pour qu’elle arrive."



Ce lundi, Lucie Bernardoni s’est une nouvelle fois exprimée, en réponse à la vague de haine qu’elle s’est prise sur les réseaux sociaux. "Quand je lis certains commentaires ici ou là depuis quelques heures, quand je prends conscience de la gentillesse de certains et de l’inconscience des autres qui me souhaiteraient de ’me jeter sous un pont’ entre autres réjouissances, je me demande si certains se rendent compte de ce qu’ils écrivent. Il va falloir être coriaces et forts les petits. Ce monde est difficile, mais gardez en vous, toujours, cette petite lumière d’enfance qui peut vous emporter n’importe où. "

"Menacez-moi, insultez moi"



Et de conclure par ces mots. "Et à ceux qui insultent, souhaitent ma mort ici ou ailleurs, pour si peu, allez tous bien vous faire f**tre. Je bénis le temps des face-à-face où l’anonymat ne permettait pas toute cette haine gratuite envers les autres. Encore une fois, moi, j’écris en mon nom. J’assumerai toujours tout ce que je pense sur des sujets qui me touchent. J’aimerais tant voir en face les lâches derrière leurs écrans. Je suis une femme, je parle haut et j’écris fort. Qu’importe. Menacez-moi, insultez-moi. Continuez, si certains le souhaitent. Mais n’oubliez jamais qu’un jour, tout se paie. Toujours. Le karma, paraît-il. Bonne journée à tous. Même les c**nards, si ça peut les calmer."

Une publication qui a ensuite été supprimée d'Instagram par le réseau social en personne. De quoi lui donner cette incompréhension face aux propos virulents de Booba toujours présents. Publication supprimée par @instagram. Et c’est moi qui prend. De mieux en mieux. Bravo."