Face à cette panne planétaire, l'ironie de la situation est que le groupe Facebook a dû annoncer le problème sur Twitter, leur concurrent direct. Les utilisateurs du petit oiseau bleu, tout comme ceux de Snapchat, s’en sont donc donnés à cœur joie pour se moquer de cette panne historique qui a duré plusieurs heures.

D'anonymes qui s'amusent à imaginer le tête de Mark Zuckerberg -le boss de Facebook- face à ce bug aux comptes officiels de Netflix et consorts en passant par les influenceurs, tous y sont allés de leur petit commentaire ou vanne. A commencer par Nabilla qui surfe sur la phrase qui l'a rendue célèbre ("non mais allô quoi?") en évoquant un scénario de science-fiction. "Il se passe un truc étrange je pense qu’on est envahi par les aliens," s'amuse à écrire la femme de Thomas Vergara sur Twitter. Avant de surenchérir par un "Allooooo ????? Vous me recevez ??"

Nabilla avait aussi retweeté ceci, en référence à son émission où elle disait : "j'en ai marre vous m'avez tous saoulé!"