Sorcière bien aimée "J'embrasse beaucoup d'hommes dans Charmed. Tellement d'hommes qui ne sont pas leur père", a confié l'actrice de 49 ans dans une vidéo TikTok. En ce qui concerne Elizabeth, née de son union avec David Bugliari, il y a une autre raison, vestimentaire cette fois-ci. "Ma fille de 7 ans veut porter des hauts laissant apparaître son nombril. Imaginez ce qu'elle va me demander après avoir regardé la série : 'Maman, tu portais des hauts qui montraient ton ventre!'", a-t-elle ajouté. Des révélations qui ont beaucoup fait rire les abonnés d'Alyssa Mliano.

À la fin des années 1990, trois soeurs sorcières allaient envoûter le petit écran.fut un vrai succès d'audience grâce aux aventures de Phoebe, Prue et Piper, et elle est considérée par de nombreux nostalgiques pour comme une série culte. Mais malgré cela, pas question pour Alyssa Milano de laisser sa fille de 7 ans et son garçon de 11 ans la regarder.