Sur Instagram, elle prend la pose avec son masque à oxygène au moment où elle avait contracté le coronavirus au début de l’épidémie. "Je n’avais jamais été aussi malade." L’actrice de 47 ans détaille alors ses symptômes. "Tout faisait mal. Perte d’odeur. J’avais l’impression qu’un éléphant était assis sur ma poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais pas garder la nourriture en moi. J’ai perdu 4,5 kilos en 2 semaines. J’étais confuse. Fièvre légère. Et les maux de tête étaient horribles. J’avais essentiellement tous les symptômes de la Covid." Si, dans un premier temps, les résultats se sont avérés négatifs, l’interprète de Phoebe Halliwel a ensuite été testée positive aux anticorps. "J’avais des symptômes persistants, tels que des vertiges, anomalies de l’estomac, règles irrégulières, palpitations cardiaques, essoufflement, zéro mémoire à court terme et malaise général."