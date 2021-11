"Amour impossible"

"Si c’est l’homme qui me soutient, que j’aime, avec qui je veux passer ma vie et que le Parlement n’approuve pas, eh bien, nous devrons simplement voir ce que je fais", y fait savoir celle que l'on dit de plus en plus proche du prince Gabriel de Belgique. D'ores et déjà qualifiée "d'amour impossible", cette potentielle idylle pourrait effectivement être mise à mal par une loi vieille de près de deux siècles. Celle-ci stipule que les membres des familles royales belge et néerlandaise ne sont pas autorisés à se marier entre eux.

Face à un tel scénario, Amalia garde la tête froide. "Je ne peux pas faire un choix à mes dépens", affirme-t-elle, soulignant qu'elle ne pourrait pas "donner le meilleur" d'elle-même si elle n'a pas le soutien du Parlement. L'adolescente y confie par ailleurs qu'elle donne sa préférence aux garçons allemands, "plus galants et mieux élevés".