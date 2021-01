Elle a tapé dans l'œil des pontes de Washington D.C.... et du monde de la mode. Amanda Gorman et son poignant poème baptisé "The Hill We Climb" ont fait sensation lors de l'investiture de Joe Biden le 20 janvier 2021. Une petite semaine après l'événement historique, on apprend que la poétesse de 22 ans a paraphé un juteux contrat avec IMG Models, l'une des plus grosses agences de mannequins du globe.

Que ce soit pour ses vers de haute volée égrainés avec un calme olympien, son ruban rouge devenu sold out en un rien de temps ou son caban jaune Prada offert par l'animatrice Oprah Winfrey, la native de Los Angeles a rapidement été qualifiée de "nouveau genre d'icône de mode" par le magazine WWD et encensée par Vogue aux États-Unis. L'agence entend donc capitaliser sur le potentiel a priori sans limites de la jeune femme qui a gagné des millions de followers sur Instagram après sa performance. Selon le Hollywood Reporter, IMG va tout mettre en oeuvre pour "élaborer la carrière de la poétesse au travers de partenariats et d'opportunités éditoriales".