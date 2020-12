Amandine Petit est en effet amie avec Dorian, aventurier cette année de l'émission Koh-Lanta, les 4 terres. Ces Normands, originaires de Caen tous les deux, ont eu l'occasion de se voir à diverses occasions et ont ainsi tissé des liens d'amitié: " On s'est tout de suite bien trouvés", explique la nouvelle Miss France à Télé-Loisirs.



"On s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des interviews avec la presse. Dorian est toujours fun et garde le sourire. Je l'ai extrêmement soutenu dans Koh-Lanta : lorsqu'il était à la course d'orientation, je démarrais l'aventure Miss France et j'étais devant mon écran. Je suis hyper fière de son parcours."

De son côté, l'ancien candidat de Koh-Lanta n'a eu également que des éloges à l'encontre d'Amandine: "Je suis tellement content pour elle, c'est fou ce qui lui arrive mais tellement mérité. Sincèrement, c'est une pépite cette fille, elle est trop cool", raconte Dorian.



Preuve de leur bonne entente, l'aventurier l'avait même invitée à son anniversaire il y a quelques mois.