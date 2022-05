Alors que Kate Moss, ex de Johnny Depp, viendra témoigner à la barre ce mercredi en faveur de la star, un autre personne est venue témoigner sur les relations fougeuses d'Amber Heard.



En effet, mercredi dernier, le tribunal de Fairfax recevait les confidences de Joshua Drew, l'ex-mari de Raquel Pennington, une amie proche d'Amber Heard. Dans une déposition vidéo pré-enregistrée, celui qui a côtoyé l'interprète de Mera dans Aquaman pendant plusieurs années affirme qu'il avait déjà vu Amber Heard "crier sur Johnny Depp à plusieurs reprises", mais il ne l'a "jamais vu le frapper". Une séquence qui n'a pas été diffusée dans son entièreté. Et pour cause, l'autre partie, diffusée sur Youtube (voir ci-dessous) évoque la supposée relation à trois entre Cara Delevingne, Elon Musk et Amber Heard.



Elon Musk: "Cara et moi sommes amis"



Cette séquence, non diffusée au cours du procès, agite la Toile. Joshua Drew y explique que son ex-femme, surnommée Rocky, lui avait confié que Amber Heard était en trouple avec Cara Delevingne et Elon Musk avant même son divorce avec Johnny Depp. "Rocky vous a-t-elle dit qu’Amber Heard avait une liaison avec Elon Musk et Cara Delevingne alors qu’elle était encore mariée à Johnny Depp ?", peut-on entendre dans cette vidéo. Sa réponse? "Oui", assure-t-il, sans donner de précision dans le temps sur cette présumée relation. "Donc ils avaient une liaison à trois, un trouple ?", poursuit l'interrogatoire. "Correct", répond le témoin.



Cette rumeur de "trouple" n'est toutefois pas neuve. Le Daily Mail avait révélé cette supposée relation à trois en 2020. Elon Musk en personne n'avait d'ailleurs pas tarder à contredire le tout dans Page Six. "Cara et moi sommes amis, mais nous n'avons jamais été intimes. Elle le confirmerait. De plus, je souhaite confirmer à nouveau qu'Amber et moi n'avons commencé à sortir ensemble qu'un mois environ après sa demande de divorce. Je ne pense pas l'avoir intéressée pendant leur mariage !"