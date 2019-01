Ils accablent Johnny Depp. En août 2016, quelques mois après avoir porté plainte contre son mari, l’actrice rédigeait une déposition où elle évoquait un “monstre maléfique”. “ Johnny et moi nous référons à son autre personnalité. Cette part de lui qui ressort lorsqu’il me bat, nous l’appelons ‘le monstre’ et cela depuis des années. J’étais pétrifiée par le monstre.”