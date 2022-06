Johnny Depp a peut-être pavoisé un peu trop tôt après l’annonce du verdict du tribunal de Fairfax qui lui donnait raison sur toute la ligne quand il accusait Amber Heard de diffamation dans sa chronique du Washington Post. L’avocate de l’actrice d’Aquaman, Elaine Bredehoft, vient en effet de faire savoir que sa cliente “voulait absolument faire appel de la décision rendue par le jury en Virginie.” “Elle a d’excellentes raisons pour cela”, a-t-elle ajouté, avant d’attaquer les réseaux sociaux et la procédure judiciaire : “Elle y a été diabolisée. Un certain nombre de choses ont été autorisées devant ce tribunal qui n’auraient pas dû être autorisées, et cela a semé la confusion dans le jury. Nous n’avions pas le droit de leur parler du jugement britannique.”

Quant à savoir si sa cliente avait les moyens de payer l’amende de 15 millions qui lui a été infligée, l’avocate a été claire : “Oh non, absolument pas.” Selon la presse américaine, Amber Heard aurait déjà dilapidé six millions $ en frais de justice, et devrait trouver la bagatelle de 8 millions $ pour parvenir à payer l’amende qui lui a été infligée. Loin d'avoir connu le même succès que Johnny Depp au cinéma, son plus gros cachet s'est élevé à 2 millions $, pour Aquaman.

On comprend aisément son envie de faire appel.