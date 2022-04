"Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé, grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages d’amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j’ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver". La coach de The Voice France, compagne de Patrick Antonelli et mère de Sofia et Hana, attendait ce moment avec impatience depuis sa fausse couche survenue pendant les enregistrements de The Voice en 2021. Quid des Live de la saison 11 du télécrochet de TF1 ? Si elle ne sait pas les assurer, la production a déjà pensé à sa remplaçante… Louane.