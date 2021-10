Invitée par Audrey Crespo-Mara dans Sept à huit, Amel Bent n’a pas caché son émotion. Victime d’une fausse couche, elle a notamment cité les mots très durs que l’on a eus pour elle, après ce drame intime. "Vous êtes enceinte mais vous n’aurez pas d’enfant", lui a-t-on notamment dit. "C’est dévastateur", ajoute la chanteuse.

Amel Bent était en pleine séance d’enregistrement de The Voice quand elle a commencé à ressentir des douleurs inhabituelles. " Très vite, je commence à ressentir aussi dans les jours qui suivent, d’autres sensations que je connais moins… " Elle contacte son médecin, qui n’a pas l’air de s’alarmer et lui dit que c’est "un peu normal". " En fin de compte c’est la désillusion, puisque quand j’arrive chez le médecin et qu’on fait l’échographie, il me dit effectivement que je suis en train de perdre le bébé que j’attendais ."

Déjà maman de deux petites filles - Hana et Sofia -, Amel Bent n’a jamais caché son désir d’avoir d’autres enfants. À propos de sa fausse couche, elle dit encore que "c’est une situation très particulière, très douloureuse, tant physiquement que psychologiquement". Voici quelques mois à peine, Jill avait, elle aussi partagé cette expérience douloureuse sur ses réseaux sociaux. Parce que nombre de femmes doivent faire face à ce genre de drame.