Le seul "faux pas" d'une soirée étincelante. C'est avec une classe toute britannique que l'équipe deavait infiltré Londres ce mardi 28 septembre. Daniel Craig, impeccable en costume croisé rose, et Kate Middleton, royale en robe dorée, ont inauguré le 25e volet des aventures de l'agent secret au service de Sa Majesté avec panache. Nouvelle James Bond Girl de la franchise, Ana de Armas avait elle aussi sorti le grand jeu.

Pour survoler le tapis rouge, la Cubaine avait misé sur une renversante robe noire fendue signée Louis Vuitton. Mais son décolleté XXL fut à l'origine d'un délicat accident lors de l'after party de la projection. Comme en témoignent des photos diffusées par le Daily Mail, l'actrice de 33 ans en a dévoilé un peu trop ayant opté pour un look sans soutien-gorge. Les stars, de Sophie Marceau à Janet Jackson, le savent : opter pour la tendance "no bra" n'est pas sans risque.