La chanteuse belge a en effet publié un post Instagram, dans lequel elle s'affiche avec un tee-shirt aux inscriptions on ne peut plus équivoques : "Portrait of women who love women", en français "Portrait de femmes qui aiment les femmes".

Elle a accompagné ses photos du message suivant: "Au moins, c’est clair... enfin non pas claire, Marie", ainsi que d'un emoji représentant un papillon. Une référence à Marie Papillon, l'humoriste française qui partage la vie de la jeune chanteuse depuis plusieurs mois.