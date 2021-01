Alors qu'elle faisait ses emplettes dans une librairie ce samedi 2 janvier, Angèle est tombée sur un livre de caricatures de plusieurs chanteurs célèbres. La jeune artiste a découvert qu'elle était elle-même caricaturée dans le bouquin, et que l'image qu'elle renvoyait n'était pas des plus flatteuses.

Un détail a en particulier attiré l'attention de la chanteuse belge: la couleur de ses dents. Les dessinateurs Gervais Loock et Albert Algoud, auteurs du livre "Ils nous font chanter", l'ont en effet représentée avec des dents toutes jaunes.

Sur Instagram, Angèle a réagi au second degré: "Ok, je vais pleurer... Pourquoi? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça?”, s'est-elle interrogée avec humour. “Je n’étais pas prête du tout... J’ai compris, je vais me faire un blanchiment des dents. J’ai vraiment pris beaucoup trop cher”, a-t-elle poursuivi, avec une pointe d’autodérision.

En rentrant chez elle, notre compatriote ne s'en était visiblement toujours pas remis et a décidé d'en remettre une couche: "Je cherche ce que j’ai fait pour mériter cette caricature avec des dents aussi pourries". En se filmant dans le miroir, dentifrice à la main, la star a déclaré: “Bon, je vais me brosser les dents avec un dentifrice bleu. Ça marche bien pour les dents jaunes".

Une vidéo qui a fait beaucoup rire les fans de la jeune chanteuse.