On connaissait l’Angèle chanteuse. La voici désormais actrice. La fille de Marka et sœur de Romeo Elvis est annoncée au casting de La Flamme, série réalisée par Jonathan Cohen et Jérémie Galan pour Canal+ (Be TV chez nous). Celle-ci n’est autre qu’une parodie de Bachelor, une téléréalité américaine qui avait déjà été tournée en dérision par Ben Stiller dans Burning Love , en 2012.

En tournage d’octobre à décembre dernier, la série possède un beau casting. Leïla Bekhti, Ramzy Bedia, Ana Girardot, Pierre Ninet, Doria Tellier ou encore Florence Foresti ont répondu "présent" à l’invitation de Jonathan Cohen. " C’est mon grand défi de cette année. J’espère que cette série fera rire la France et la Belgique " , nous expliquait le comédien lors de sa venue au Festival international du Film de Mons.

Jonathan Cohen, devant et derrière la caméra

Si on ne sait pas encore quel sera le rôle d’Angèle, on connaît déjà celui que jouera Jonathan Cohen. " Je joue un mec idiot mais beau gosse, appétissant. C’est un gars qui est entouré de nanas. Et, il fait ce qu’il veut avec elles " , explique le comédien qui ajoute que cette série est faite pour se marrer mais également pour pousser à la réflexion. "Bachelor et les autres téléréalités du même genre poussent les gens à s’aimer, ce qui n’est pas naturel du tout. On est en 2020 quand même ! Les temps ont changé. Pour qu’il y ait une prise de conscience, on se moque mais on dénonce aussi. "

Et quand on demande au comédien si l’idée de participer à une téléréalité lui a déjà traversé l’esprit, il nous répond : "Être enfermé avec des gens en slip, ce n’est pas mon délire !" Voilà qui est clair.