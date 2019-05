Selon des informations de Sudinfo , la Belge de 23 ans et le danseur, lui aussi âgé de 23 ans, aurait mis un terme à leur relation.









Cela fait plusieurs semaines que la soeur de Roméo Elvis ne poste plus aucune photo ou vidéo en compagnie de Léo. Les deux artistes ne likent plus aucune publication et ne se suivent même plus. Des signes qui ne trompent généralement pas.