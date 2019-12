Sans surprise, Angèle est la grande favorite pour les prochains Decibels Music Awards, cérémonie qui a pour but de mettre en avant les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La chanteuse de 23 ans est nommée dans deux catégories (album de l’année et artiste féminine) et deux de ses titres sont en compétition pour le hit de l’année ("Balance ton quoi", "Tout oublier"). Les autres chansons sélectionnées sont "Walking to the Jungle" de Kid Noize et "On Fire" de Loïc Nottet. Les lauréats seront dévoilés le 19 février prochain, en direct sur La Deux.