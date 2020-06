L'interprète de "Oui ou Non" est la seule artiste francophone sélectionnée dans sa catégorie.

Le célèbre magazine américain Forbes vient de dévoiler sa liste annuelle des trente personnalités européennes les plus influentes, les fameux "30 under 30 Europe". Dans la catégorie "Divertissement", on retrouve seulement une francophone et ce n'est autre qu'une Belge, Angèle. Avec des tubes en puissance et un album certifié disque de diamant, la jeune Bruxelloise est très rapidement devenue l’une des artistes incontournables du moment.

Et cela n’a visiblement pas échappé à Forbes. "Cette auteure-compositrice belge est passée des petits concerts dans des cafés de Bruxelles aux plus grandes salles parisiennes. Son single "Tout oublier" en 2018 a marqué un record de longévité dans les charts belges et sa chanson "Balance ton quoi", en soutien au mouvement français #MeToo, a cartonné dans les charts français et a été certifié diamant. Aux dernières Victoires de la Musique, elle a gagné le prix de la Tournée de l'année", peut-on lire dans sa description.

A ses côtés, on compte notamment la chanteuse britannique Celeste qui s’est fait connaître grâce à son titre "Stop This Flame", le musicien écossais Lewis Capaldi, auteur de l’immense tube "Someone You Loved" ou encore Dominic Harrison, plus connu sous le nom de Youngblud. L’année dernière, Aya Nakamura et Vald étaient les deux représentants de la francophonie dans le classement.