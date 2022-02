Invitée de l'émission Sept à Huit, Angèle est revenue sur la Une d'un magazine people qui révélait l'histoire d'amour que la chanteuse belge avait avec une femme. Sur des clichés volés, on pouvait en effet apercevoir la chanteuse en couple avec une femme.

Une révélation contre son gré difficile à encaisser pour Angèle qui a dû faire face à cette Une à 24 ans seulement, alors qu'elle n'avait pas encore annoncé son homosexualité au grand jour. "C'était un peu une douche froide. Malheureusement, je m'attendais bien à ce qu'une histoire d'amour avec une femme fasse du bruit, même encore aujourd'hui. Mais, c'est vrai que c'est l'étape de trop pour moi. Je me disais 'Oulala on rentre dans mon intimité'. Au delà de révéler l'histoire d'amour que je suis en train de vivre là, j'ai trouvé cela extrêmement violent. C'est très grave aussi dans ce que cela représente car il y avait un peu d'hypocrisie. Genre, on trouve ça super pour elle, on est pour le mouvement LGBT mais 'outer' (Ndlr : faire son coming-out)) quelqu'un contre son gré, ce n'est absolument pas une démarche pro-LGBT je crois."

Une plainte a été déposée par Angèle et sa compagne de l'époque suite à cela contre le magazine en cause. "On a gagné et j'ai reversé tout l'argent à des associations."

Issue d'une famille très ouverte d'esprit, Angèle n'a pas eu de mal à informer ses proches qu'elle avait une relation avec une femme même si elle avoue que cela reste un sujet tabou. "Même si je viens d'une famille ouverte d'esprit, ça reste un sujet tabou alors que c'en est pas un au final. Mes parents, ils sont plus que bienveillants et ça leur importe peu de qui je tombe amoureuse mais je leur ai annoncé. Ca a duré 30 secondes et ils ont répondu 'Ah ok, ben c'est très bien' et puis ils étaient ravis de la rencontrer."

Dans le documentaire Netflix retraçant une grosse partie de la jeune carrière d'Angèle, on peut toutefois voir que la mamie de la sœur de Roméo Elvis semble toutefois avoir du mal à gérer ses émotions lorsqu'elle a appris l'homosexualité de sa petite-fille. Mamy Pilou a en effet montré avoir du mal avec cette annonce. "Ce que je comprends c'est que sa génération a fait beaucoup de choses. Ma grand-mère, toute sa vie, on lui a dit que l'homosexualité c'était mal. Comment lui demander de penser autrement ? Et c'est là qu'on se rend compte que les gens peuvent avoir de la souplesse mais il faut y aller avec les bons mots et de la bonne façon. C'est malheureusement pour ça encore que l'outing ne peut pas encore être justifié en fait."