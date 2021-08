Angèle s’affiche partout en ville People Pierre-Yves Paque © D.R.

Cette photo de la chanteuse belge, les larmes aux yeux, ne passe pas inaperçue en ce moment en Belgique. Et pour cause, elle se trouve dans tous les abribus du pays. Sur ces photos de la marque Chanel, Angèle porte le produit signature de la collection couleur, à savoir le Stylo Yeux waterproof. Égérie Chanel, Angèle a aussi composé la musique qui accompagne la campagne photographiée par Solve Sundsbo et dans laquelle on peut entendre sa voix. Bref entre Chanel et Angèle, ça rime et ça rame comme sublime et larmes.