Un pied de nez qu'elle va avoir du mal à encaisser. Officiellement recasé avec Nicole Poturalski, 27 ans, Brad Pitt a choisi le sud de la France pour passer du bon temps à la fin du mois d'août. Mais deux détails de leur escapade risquent bien de froisser Angelina Jolie.

Déjà, il faut savoir que les tourtereaux ont choisi de poser leurs valises au château de Miraval, à Correns, dans le Var. Une propriété acquise par "Brangelina" en 2011 et longtemps nid douillet du couple mythique. Ensuite, Brad Pitt aurait jeter son dévolu sur une date particulièrement symbole pour faire visiter les lieux à sa belle : le 23 août, date de l'anniversaire de leur mariage. Tout sauf un hasard si l'on en croit les révélations d'une proche de l'actrice. "Emmener Nicole à Miraval le jour de leur ancien anniversaire de mariage, Brad sait exactement ce qu'il fait et la réaction qu'Angelina aura", lit-on dans Us Weekly. "Il ne se soucie pas du fait qu'Angelina va s'énerver. Il s'attend à ce que ce soit le cas", ajoute la source.

Pour rappel, Brad Pitt et Angelia Jolie se livrent toujours une bataille à distance au sujet de la garde de leurs enfants, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne.