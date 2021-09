Romance naissante ou rumeur facile ? Empêtrée dans un divorce on ne peut plus amer avec Brad Pitt, Angelina Jolie pense aussi à passer du bon temps. Et le fait que l'actrice de 46 ans semble de plus en plus proche de The Weeknd interroge forcément.

Après un premier rendez-vous au mois de juin, puis un concert privé à Los Angeles, l'activiste et le rappeur canadien de 31 ans ont cette fois été aperçus à Giorgio Baldi, établissement cossu de Santa Monica. Comme le rapporte le Daily Mail, les deux personnalités ont passé la soirée dans les alcôves d'une section privée de ce restaurant italien avant de repartir ensemble en voiture. Angelina Jolie n'a pas eu de relation officielle depuis sa séparation avec Brad Pitt en 2016.