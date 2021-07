Au programme ? Des hauts lieux culturels et de la mode comme l'exposition consacrée à l'artiste Banksy dans le 9e arrondissement, KITH, le temple de la basket ou encore la boutique Guerlain des Champs-Élysées, maison dont elle est l'égérie.

Plus tôt dans la semaine Angelina Jolie était dans le Var dans le cadre de son engagement envers la sauvegarde des abeilles et du projet "Women for Bees".