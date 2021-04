Pour celles et ceux qui ont suivi la série "The Crown", lady Anne Glenconner y est interprétée par l’actrice Nancy Carroll. Aujourd’hui âgée de 89 ans, cette aristocrate anglaise a traversé l’Histoire de son pays et de la monarchie comme peu de gens. Ses innombrables souvenirs sont une réelle pépite, ses mémoires ont connu un énorme succès lors de leur parution en anglais il y a deux ans.

Le style narratif est extrêmement fluide et agréable, lady Glenconner ne pratique pas la langue de bois, n’hésite pas à parler de ses déconvenues, des drames qui ont jalonné sa vie menée à tambour battant, le tout avec délicatesse, modestie et pudeur qui sont ses marques de fabrique.