Elle habite New York depuis toujours. Son actrice préférée est Audrey Hepburn. Elle est végétarienne et mère de deux beaux petits garçons, Jonathan et Jack. Amoureuse, elle avoue se vautrer dans le bonheur depuis qu’elle est mariée à Adam Shulman, un acteur connu pour avoir joué Enos Strate dans Shérif, fais-moi peur : Naissance d’une légende. À bientôt 39 ans, celle qui obtiendra la consécration grâce à des films comme Jane, Rachel se marie, Le Diable s’habille en Prada et Les Misérables a su démontrer qu’elle était capable de tout jouer avec une facilité déconcertante. Rencontre avec Madame Anne Hathaway.