Grève nationale en France, Belgique enlisée dans d’interminables négociations fédérales, saga Brexit, lenteur des discussions à la Cop 25, etc. Peut-on vraiment dire que "Tout va bien !" comme le suggère le titre du dernier spectacle de l’humoriste, comédienne et chroniqueuse française Anne Roumanoff ? "Évidemment, cela ne vous aura pas échappé que ce titre est ironique, répond-elle. Bien sûr que tout ne va pas bien. Mais l’idée était aussi de s’amuser de tout ce qui ne va pas. On ne fait pas rire avec le bonheur, mais avec les problèmes. Donc, là, il y a beaucoup de problèmes, donc il y a beaucoup de quoi rire."

