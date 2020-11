Le 2 novembre 1938 voit le jour à Athènes la princesse Sophie de Grèce, premier enfant du prince Paul et de la princesse Frederika. La naissance n’a pas lieu au palais royal mais dans la résidence du couple princier dans le quartier ce Psychiko.

Petite-fille, nièce et fille de rois, Sophie de Grèce est élevée dans l’idée la plus haute de l’engagement et du don de soi pour la Couronne. En 1947, à la mort de son oncle le roi George II, c’est son père qui monte sur le trône de Grèce.

Sophie grandit au sein d’une famille réellement très unie. En mai 1962, elle épouse le prince Juan Carlos d’Espagne qui n’est alors qu’un hypothétique prétendant au trône incertain d’Espagne dirigée par le général Franco.