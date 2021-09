La scène se passe à Anvers et s’est révélée surréaliste pour chacun des protagonistes impliqués. Ce sont nos confrères de Het Laatste Nieuws qui la racontent. Peter Hoste, qui réside à Wijnegem, promène ses chiens dans la Stokerijstraat jeudi soir. L’un d’eux "saute" sur un passant. La conversation s’engage en anglais. Peter Hoste lui demande s’il habite dans le coin : "Surpris, il m’a regardé un moment avant de déclarer qu’il logeait chez Axel Vervoordt et qu’il s’appelait Kanye West. Comme je le regardais penaud, il m’a demandé si je ne le reconnaissais pas. Il devait trouver ça drôle." Cocasse s’il en est quand on sait que le rappeur est une star planétaire qui ne peut pas mettre un pied dehors sans être immédiatement reconnu, quand il n’est pas tout simplement traqué.

Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, si Kanye West était à Wijnegem depuis deux semaines, c’est parce qu’il y aurait acheté une propriété sur le réputé site du Kanaal, le long du canal Albert. Celui-ci abrite la plus grande galerie d’art privée du pays, mais aussi de luxueux lofts et des maisons qui le sont tout autant. L’ensemble appartient à Alex Vervoordt, architecte, décorateur d’intérieur et marchand d’art.

L’ami belge

Kanye West et Alex Vervoordt se connaissent bien. C’est à ce dernier que le rappeur et sa femme d’alors, Kim Kardashian, avaient fait appel pour aménager leurs résidences californienne et parisienne.

Kanaal a refusé de confirmer la présence du rappeur américain. Et personne n’est en mesure ou accepte de dire si, oui ou non, le chanteur a acheté un bien immobilier à Wijnegem. Mais l’hypothèse n’est pas farfelue. Parce qu’entre Kanye West et Anvers il y a de très nombreuses connexions.

En décembre dernier, il avait déjà été aperçu dans la ville. Il s’y était rendu pour travailler avec Matthew M. Williams, designer chez Givenchy, sur l’apparence de baskets qu’il signe pour Nike. C’était déjà dans un immeuble appartenant à… Alex Vervoordt. Il avait ensuite été vu dans plusieurs restaurants de la ville.

"The Life of Pablo", Raf Simons&Co.

C’est un Anversois qui a conçu la pochette de The Life of Pablo, le fameux album de 2016 qui initialement ne devait "jamais être à vendre". Elle est signée Peter De Potter, un proche de Raf Simons, responsable de la haute couture chez Dior entre 2012 et 2016 et anversois lui aussi.

Raf Simons n’est pas non plus un étranger pour Kanye West. En 2015, le rappeur avait été photographié à l’aéroport de Los Angeles en compagnie de Kim Kardashian. Ce jour-là, il portait un sweat à capuche sur lequel on pouvait lire : "Antwerp Belgium". Ce vêtement fait partie d’une ligne créée par Raf Simons. Il est même issu d’une collection de 2011 très recherchée dont les exemplaires se vendent jusqu’à 3 000 euros sur Ebay !

En 2015 également, Kanye West avait été vu au défilé de Dries Van Noten à Paris, encore un styliste anversois. Le site visitantwerpen.be renseigne également que le rappeur est aussi fan des créations de la Maison Martin Margiela (devenue Neuf Martin Margiela) créée par le styliste louvaniste du même nom qui a fait ses études à… l’Académie royale d’Anvers. Et donc souvent associé à la "scène" anversoise.

Toutes ces présences à Anvers et ces connexions avec des Anversois pourraient expliquer que le rappeur ait décidé de s’offrir un pied-à-terre en Belgique. À Anvers, forcément. Chez son ami Alex Vervoordt.