La star américaine de 60 ans vient de publier son autobiographie en plein confinement. Dans une interview, l'acteur de "Batman Forever" revient sur la trachéotomie qu'il a subie et a métamorphosé sa voix

"Mon cancer était en cours de guérison mais ma langue est toujours gonflée, même si elle est en phase de guérison, avait expliqué Val Kilmer, en 2017, sur le réseau social Reddit, après avoir longtemps dissimulé sa maladie -diagnostiquée en 2015- au grand public. Les gens croient encore que je ne suis pas dans mon assiette parce que ma voix n'est pas la même que d'habitude."

Depuis, la star de Heat s'est fait rare sur les écrans. Si ce n'est quelques apparitions dans le drame Song to song ou le polar Le Bonhomme de neige. Plus récemment, l'acteur de 60 ans s'est même reconverti dans l’écriture. Son autobiographie intitulée I’m Your Huckleberry vient d'ailleurs d’être publiée ce mardi 21 avril aux États-Unis. Pour en faire la promotion, Val Kilmer vient d'accorder une interview poignante à l’émission Good Morning America.

"J'aimerais ne pas rire comme un pirate"

"Je me sens bien mieux que ce que l'on peut penser en m'entendant, a-t-il ainsi expliqué sur ABC, en visioconférence depuis son domicile hollywoodien. J'ai été diagnostiqué avec un cancer de la gorge, qui a guéri très vite. C'est une trachéotomie pour m'aider à respirer parce que les glandes de ma gorge enflaient également." Si Val Kilmer concède que son ancienne voix lui manque -son tube respiratoire enfoncé au niveau du larynx a complètement affaibli ses cordes vocales-, le comédien de Top Gun assure que le plus dur est désormais derrière lui. "Même si j'aimerais ne plus rire comme un pirate."

Avant de conclure sur le souvenir de l'épisode tragique où il a compris qu'il avait un cancer. "Je me suis réveillé en vomissant du sang qui a recouvert le lit comme dans une scène du Parrain, a-t-il évoqué, encore touché et ému. J'ai immédiatement prié, puis j'ai appelé les secours. J'ai ensuite alerté mon hôte. Cher est arrivée et a pris les choses en main. Et même dans cette situation grave, je l'ai vue mater l'ambulancier." Malgré son combat contre le cancer, Val Kilmer n'a en tout cas rien perdu de son humour légendaire.