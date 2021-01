Le Liégeois Pierre-Yves Duchesne, directeur de la célèbre école de chant parisienne AICOM (Académie internationale de comédie musicale), également prof de chant des plus grands artistes comme Lara Fabian, Amir ou encore Agustin Galiana, organise ce samedi 23 janvier des auditions via Zoom pour nos apprentis chanteurs. Ce concours permet l’accès à des bourses scolaires pour intégrer les formations professionnelles prestigieuses de l’AICOM&l’ATLA. Toutes les infos (inscriptions gratuites) sur le déroulement de cette "Classe Élite" fondée par le coach vocal belge de The Voice France via le numéro 0033 1 45 23 87 98, par mail (classeelite@aicomparis.com) ou sur le site de l’école.