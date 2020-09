C'est la fin du couple formé par Isabelle Camus et Yannick Noah, annonce Voici sur base de sources proches du couple.

Selon le magazine people, la réalisatrice et productrice de télévision française aurait repris son indépendance, fatiguée par "le quotidien pesant" de leur couple. Après le confinement, qui a scellé le destin de leur union, les "Noah" ont donc passé leurs vacances chacun de leur côté. Isabelle Camus s'est rendue en Corse, tandis que Yannick Noah était apparemment "au fond du gouffre" au Pays basque.

La dernière fois que le couple a été vu ensemble sur les réseaux sociaux, c'était lors de l'anniversaire de leur enfant, Joalukas, poursuit le magazine. L'adolescent fêtait en effet ses 16 ans, le 12 juin dernier. Pour l'occasion, Isabelle Camus avait partagé une photo de leur petite famille.

Yannick Noah a été marié trois fois: avec Cécilia Rhode, avec qui il a eu deux enfants, Joakim et Yelena; avec Heather Stewart-Whyte, avec qui il a également eu deux enfants, Elijah et Jénayé ; et enfin avec Isabelle Camus, avec qui il a donc eu Joalukas. Le couple s'était rencontré en 2002 et s'était marié après un an de relation.