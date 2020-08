Une vive polémique. L'année dernière, l'organisation Robert F Kennedy (RFKHR) qui milite pour les droits humains avait remis à J.K Rowling le "Ripple og Hoppe", un prix qui récompense une personnalité pour son combat pour l'égalité, la justice et les droits humains.

Mais en juin dernier, à la suite d'un tweet polémique de l'auteure (voir ci-dessous), la présidente de l'organisation, Kerry Kennedy, avait déclaré que les opinions de la romancière "réduisaient l'identité" des personnes trans.

J.K Rowling, dans un texte publié sur son site web, est revenue sur l'affaire et a fait une annonce importante. Les récentes déclarations de Kerry Kennedy "insinuaient à tort que je suis transphobe et que je suis responsable du tort causé aux personnes transgenres. Je réfute totalement cette accusation", écrit la romancière. "En tant que donatrice de longue date à des associations LGBT et partisane du droit des personnes trans à vivre sans être persécutées, je réfute catégoriquement l'accusation selon laquelle je déteste les personnes trans ou leur veux du mal", se justifie-t-elle. "En solidarité avec ceux qui m'ont contactée mais qui ont du mal à faire entendre leur voix, et en raison du très sérieux conflit d'opinions entre moi et RFKHR, je sens que je n'ai pas d'autre choix que de rendre le Ripple of Hope Award", ajoute-t-elle.

Pour rappel, l'écrivaine britannique s'est retrouvée sous le feu des critiques en juin, après des propos jugés transphobes. La romancière avait écrit ironiquement sur Twitter "Je suis sûre qu'on devait avoir un mot pour ces gens. Que quelqu'un m'aide. Feum? Famme? Feemm?", partageant un article au sujet "des personnes qui ont leur règles".

Elle s'était alors attirée la foudre des internautes. Plusieurs acteurs de la saga d'Harry Potter, dont Daniel Radcliffe, s'étaient joints aux critiques. "Les femmes trans sont des femmes", avait-il réagi."Tout propos affirmant le contraire efface l'identité et la dignité des personnes transgenres"