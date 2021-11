Sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue virale, c'est le moins qu'on puisse écrire. Le groupe Brass Against se produisait sur la scène du Welcome to Rockville (au Daytona International Speedway) en Floride lorsque la rockeuse Sophia Urista a appelé un fan pour lui pisser littéralement dessus.

"Je ne suis pas une artiste à scandale"



Si son groupe de musique, qui sera en concert en Belgique les 13, 16 et 26 mai 2022, s’était excusé depuis sur son compte Facebook ("Sophia s’est emportée. Ce n’est pas quelque chose que vous verrez à nouveau à nos concerts"), la chanteuse de The Voice US 2016 que l'on surnomme désormais "Sophie Urina" était restée muette sur sa "douche dorée". Jusqu'à hier. Après s'être soulagée sur un fan, elle s'est soulagée de son acte en excuses. "J'ai toujours repoussé les limites en musique et sur scène, a ainsi expliqué Sophia Urista sur ses réseaux sociaux. Cette nuit-là, j'ai poussé les limites trop loin." Consciente d'avoir "blessé ou offensé" certains fans, la chanteuse qui vit à New York a tenu à réaffirmer qu'elle n'était pas une "artiste à scandale". "J'aime ma famille, le groupe et les fans plus que tout (…). Je m'excuse auprès d'eux et je veux qu'ils sachent que je ne voulais pas leur faire de mal". Et de conclure: "Je veux toujours mettre la musique en premier. Je suis reconnaissant pour tout votre amour et votre soutien continu".

Attentat à la pudeur?

Ce "pipi gate" aurait pu connaître des poursuites judiciaires et être considérée comme un attentat à la pudeur. A savoir un délit puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 dollars dans l’état de Floride. Aucune plainte n'ayant été déposée officiellement, selon un journal local, il n'en sera rien... pour l'instant. Sophia Urista se devait donc de s'excuser publiquement.