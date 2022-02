En décembre dernier, Zahia lançait à un appel à l'aide poignant à ses abonnés sur Instagram. Empêtrée dans une relation aussi toxique que violente, l'ancienne escort-girl est revenue sur les agissements duqui l'a détruite.

Accro au sexe

"La personne que j’étais s’est perdue. J’ai fait une croix sur ma vie privée. Peut-être que je n’ai pas reçu de coups visibles, mais mon état psychologique est bien réel, il m’a détruite", a-t-elle confié le 18 février. "Dès que je sortais la tête de la dépression, il m'y replongeait", a-t-elle dit au sujet de son ex-compagnon, décrit comme étant accro au sexe. "J’avais mal, je hurlais, je lui disais 'Non là ça me fait trop mal, je ne peux pas', il me forçait", s'est-elle rappelée avec douleur. "Il me disait 'si tu ne me satisfais pas je vais aller voir ailleurs' et après ce chantage, il me violait", a-t-elle ajouté. L'homme, dont l'identité est inconnue, exigeait des relations trois fois par jour. Selon ELLE, l'affaire pourrait bien être portée devant la justice.