Changement de vie pour la candidate de Koh-Lanta, qui portera dorénavant une tenue différente pour se rendre au travail.

Durant toute l'aventure, Alexandra a été présentée comme une coach sportive, mais ça c'est du passé. Après Koh-Lanta, l'aventurière a décidé de changer de carrière et de laisser son équipement de sportive au placard pour devenir... policière. Le 5 juin dernier, la police locale de Saint-Malo a présenté sa nouvelle recrue. L'ancienne candidate arpentera donc à présent les rues de la ville bretonne en uniforme.

Si ce changement radical peut surprendre, Alexandra explique qu'elle envisageait un changement professionnel depuis un moment. "Ça fait déjà quelques temps que je pensais à ma reconversion professionnelle. Je suis coach sportive, je fais de la Zumba. Je me disais que je n’allais pas faire de la Zumba jusqu’à 65 ans. Mais la police était quelque chose qui me tentait", confie-t-elle dans une vidéo partagée sur Facebook.

L'ancienne candidate de Koh-Lanta, souvent critiquée pour sa mauvaise humeur, explique ensuite les démarches qu'elle a entreprises. "Au moment du confinement, j’avais postulé et demandé s’ils avaient besoin de renfort. On m’a contactée et je prépare mon concours pour être titulaire. En attendant, je travaille à la police municipale de Saint-Malo". Elle assure également que sa nouvelle "célébrité" n'a aucune incidence sur son travail au quotidien. "Nous avons encore les masques sur le visage alors les gens me reconnaissent peut-être moins, mais ils sont de toute façon bienveillants et je sais que cela va être éphémère, ça ne m’inquiète pas", poursuit-elle.

Son parcours dans Koh-Lanta pourrait même avoir été un atout pour l'ancienne candidate. "Je regarde l’émission et j’avoue que j’ai été intrigué quand j’ai vu son CV et sa lettre de motivation. J’ai reçu Alexandra en entretien et je n’ai eu aucun doute sur sa capacité à nous rejoindre", a avoué le directeur de la police municipale de Saint-Malo.