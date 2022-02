Petit, Sam Haliti a été biberonné au. A 20 ans, le véritable fan du jeu d'aventure a eu l'occasion de réaliser son rêve en rejoignant le casting de. Malgré son jeune âge, le jeune homme originaire du Haut-Rhin a réussi à montrer tout son savoir-faire. Si bien, que deux ans plus tard, il a été invité à participer à, saison qui rassemblait la crème de la crème des aventuriers. Si on le pensait proche de Teheiura, Sam a toutefois fait savoir qu'il avait trouvé davantage d'atomes crochus avec Claude lors de cette dernière aventure. Il avoue même considérer la star decomme "".

Les deux hommes sont très liés devant mais également derrière la caméra. La preuve, en mars prochain, ils participeront ensemble à une toute nouvelle aventure: le Marathon des sables, une course mythique de 250 kilomètres en six étapes dans le désert marocain. "Bientôt une nouvelle aventure avec toi mon @samkl_officiel, encore du sable et du soleil 🤪 cette fois-ci le @marathondessables nous attends fin Mars 🐫☀️🏃🏻‍♂️#mds #trail #aventure #desert #maroc #soleil #autosuffisance #ultratrail #coursesolidaire #sahara #runstoppable", écrit Claude sur Instagram à côté d'un cliché d'eux deux à Koh-Lanta. Une annonce qui a suscité l'enthousiasme de leurs nombreux followers.

La triste issue de Koh-Lanta: La Légende - aucun gagnant n'a été désigné suite à une histoire de tricherie - n'a donc pas dissuadé les deux amis à repartir sur le front. "Vamos! ("Allons-y", en espagnol)", lance Sam, déterminé, en réponse à la publication de Claude.

En octobre dernier, ce sont Alix et Mathieu, deux aventuriers en couple depuis leur expérience dans Koh-Lanta: Les 4 Terres, qui se frottaient Marathon des Sables. La coach sportif a toutefois dû déclarer forfait lors de la quatrième étape, après 113,7 kilomètres de course. Un coup dur qui a incité Alix à prendre sa revanche en participant à l'édition 2022 du Marathon des Sables. "C'est grâce à cet échec que je vais pouvoir raconter une belle histoire... je pourrai vous raconter à quel point j'ai mal géré mon effort, du plaisir que j'ai pris malgré tout, des émotions diverses que j'ai ressenti", écrit-elle sur Instagram. "Je reviens sur cette édition 2022 pour prendre ma revanche mais surtout pour écrire un nouveau chapitre dans mes aventures. L'histoire d'une escapade dans le désert du Sahara aux côtés de @laurence_klein 💛 une escapade qui sera j'en suis sûre, aussi riche que la première."