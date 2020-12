Après avoir poussé un violent coup de gueule ce samedi sur les ondes de France Bleu contre le gouvernement français, Jean-Marie Bigard s'est attiré les foudres de Gérard Jugnot. En effet, l'acteur était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste et en a profité pour faire savoir ce qu'il pensait des propos de l'humoriste. "Il est fou quoi", a-t-il déclaré dans un premier lieu, ce à quoi Cyril Hanouna a répondu: "C’est trop là? En plus, je vous le dis, il est sincère, je le connais bien." C'est là que l'acteur a quelque peu dérapé. "Oui c'est ça le pire, mais Hitler aussi... Hitler était très sincère".

Cyril Hanouna a alors très vite recadré Gérard Jugnot qui s'est d'ailleurs par la suite repris. Néanmoins, les paroles de l'acteur ont fait polémique et le principal intéressé n'a pas tardé à réagir.

Sur Twitter, Jean-Marie Bigard a d'abord écrit: "Depuis que j'ai osé dire tout haut ce que certains pensent tout bas, on me traite de tous les noms... pas grave j'ai pas la peau épaisse. Vous le savez. mais de là à me comparer au pire monstre de l'histoire, je trouve que ça un poil "too much" non?".

L'humoriste a ensuite poursuivi en vidéo et a demandé des excuses à Gérard Jugnot. "C'est très fort de se prendre dès le matin une comparaison avec le plus gros monstre de l'humanité. C'est un collègue de travail avec qui je m'entends bien. Tu peux dire un petit mot d'excuse Gérard : 'J'ai voulu faire une blague et je me suis viandé'. Cela arrive aux plus grands et je ne t'en veux pas", a-t-il déclaré. Booba a même soutenu sa demande. Reste maintenant à voir si Gérard Jugnot s'excusera bel et bien.