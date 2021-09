Souvenez-vous: fin de semaine dernière,, figure bien connue de la télé-réalité. Celle qui est également réputée pour ses nombreuses interventions de chirurgie plastique revenait tout juste de chez son gynécologue et confiait ceci dans une story instagram.Avant d'ajouter:

“Vagin de 12 ans… Culture du viol bonjour”; “Pour avoir un cerveau, il faut aller où? Car là, c’est urgent”: sur les réseaux sociaux, la polémique n'avait pas tardé et les commentaires fustigeant le comportement de la jeune femme de 24 ans partaient dans tous les sens.

Finalement, ce week-end, dans la tourmente, Maeva Ghennam s'est excusée et a apporté quelques explications supplémentaires dans une vidéo. "Je tenais à revenir sur la polémique sur les vidéos que j'ai faites chez mon gynécologue. Je tenais à m'excuser, je me suis très très mal exprimée : il faut savoir, parfois, que quand je parle, l'info, elle passe pas par le cerveau mais elle passe directement par la bouche. Je ne réfléchis pas trop. Je dis beaucoup de conneries. Ce que j'ai dit, c'est très grave. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé", débute la jeune femme.

La star de télé-réalité développe ensuite et explique qu'il ne s'agissait pas du tout de chirurgie du vagin: "Je suis partie voir mon gynécologue qui me suit à Paris. Sauf qu'avant d'aller le voir, j'ai fait une épilation complète du maillot. Quand on m'a épilée, j'avais des brûlures au niveau du maillot. Je l'ai expliqué à mon gynécologue. Il m'a mis des leds au niveau du maillot pour soulager ma douleur. Il m'a fait du laser et de la mésothérapie sans injection pour hydrater et enlever ses brûlures. J'ai voulu vous expliquer tout ça. Ce sont des machines spéciales. Mon gynéco est un spécialiste, super connu. Quand j'ai dit que j'avais un vagin de 12 ans, je me suis très très mal exprimée. Je ne parlais pas de l'intérieur du vagin, je parlais juste du maillot. Quand je parle, je ne réfléchis pas. Je n'ai pas de filtres. Je dis tout ce qui se me passe par la tête."

Maeva Ghennam se dit prête à ne plus commettre un tel écart. "Je suis sincèrement désolée si j'ai offensé quelqu'un. J'ai eu une discussion avec ma maman et mon agent Magali. Il va falloir que j'apprenne à faire attention à ce que je dise. Je suis suivie par des millions de personnes. Tout ce que je dis à de l'impact. Je vous promets de faire plus attention. Ce sont des excuses sincères."