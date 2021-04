La reine d'Angleterre a ainsi assisté mardi à une cérémonie à l'occasion du départ à la retraite du lord chambellan William Peel, le plus haut fonctionnaire de sa maison. Le prince Philip est décédé vendredi dernier à l'âge de 99 ans et sera enterré samedi. Au cours du week-end, le palais avait précisé que la Reine et la famille royale observeraient une période de deuil de deux semaines mais qu'ils continueraient cependant à honorer des "engagements adaptés aux circonstances."

Le lord chambellan est le fonctionnaire le plus important de la Cour. Il supervise les nominations aux hautes fonctions mais est également en charge de la communication entre la Reine et la Chambre des lords ainsi qu'entre le palais de Buckingham et Clarence House, la résidence de l'héritier du trône, le prince Charles.

William Peel a occupé ses fonctions pendant 14 ans et a pris sa retraite le 1er avril. Il est remplacé par Andrew Parker, l'ancien chef du service de renseignement du MI5.

Les funérailles du prince Philip se dérouleront samedi en la chapelle St-George du château de Windsor et rassembleront 30 personnes en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.