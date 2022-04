Plus d'une semaine après la gifle de Will Smith à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, la scène continue à faire des remous.

S'il a démissionné de l'Académie des Oscars et qu'il s'est excusé en personne auprès de Chris Rock, l'acteur américain ne semble pas encore tiré d'affaire. Sa réputation, entachée par cette acte de violence, en a pris un grand coup, si bien que son agence envisagerait de mettre fin à leur collaboration.

En effet, selon le Daily Mail, de vives discussions auraient lieu au sein du conseil d'administration de la Creative Artists Agency (CAA), qui représente Will Smith depuis plusieurs années.

Aucune décision finale n'a encore été prise, car les membres du CA ne parviennent pas à se mettre d'accord, explique le Daily Mail. "Certains veulent continuer à représenter Will Smith, même si tout le monde est touché par l'incident. D'autres veulent qu'il soit exclu le plus vite possible".

Toutefois, dans une déclaration officielle, la CAA a démenti qu'une telle discussion ait eu lieu. La star de Men in Black reste ainsi toujours sous contrat avec son agence, jusqu'à preuve du contraire.