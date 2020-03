Mickaela Spielberg fait beaucoup parler d'elle actuellement.

La semaine dernière, Mickaela Spielberg annonçait qu"elle désirait se lancer dans une carrière dans le porno. Elle déclarait ceci: "J’ai l’impression qu’en faisant ce genre de travail, je suis capable de satisfaire les autres, et ça fait du bien parce qu’en plus, ce n’est pas d’une façon qui me fait me sentir violée."

Arrêtée pour violences conjugales, elle défraie à nouveau la chronique. Les faits se sont déroulés avec Chuck Pankow, de 24 ans son aîné. Selon des sources policières rapportées par le média WZTZ, elle s'est énervée après des remarques insultantes de son fiancé. Sa réaction? Lancer toute une panoplie d'objets à sa figure. Finalement, il a été blessé au poignet après cet incident. Des policiers se sont rendus sur les lieux mais personne ne sait réellement qui les a appelé. Après environ 12 heures dans le cachot de la police de Nashville, un de ses proches a payé la caution. Le couple a avoué s'être disputé mais Chuck Pankow parle lui d'un "malentendu" qui aurait mal tourné.