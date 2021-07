La 16e édition du Allan Sport Challenge se déroulera en effet ce 1er août au Royal Léopold Club d’Uccle (Léo) à Bruxelles. Outre les parrains Philippe Delusinne, administrateur délégué de RTL Belgium, et Bernard Lescot, président du Léo, une kyrielle de personnalités participent à ce tournoi de pétanque (dont les anciens champions du monde André Lozano et Michel Van Campenhout), de tennis et de padel au profit du Télévie. La fameuse soirée de clôture se déroulant le 18 septembre prochain.

Parmi les stars présentes ce dimanche : Olivier Rochus, Eric van de Poele, Benny B, Claude Barzotti, Alain Leempoel, Richard Ruben ou encore Thomas de Bergeyck, Olivier Schoonejans, Olivier Quisquater, Joëlle Scoriels et Oleg Iatchouk. Mais aussi un ex-aventurier de Koh-Lanta 2019, Nicolas. " Je représente mon club, le JTC Jamioulx tennis club, et je jouerai en double avec Jérôme Zorino", nous glisse celui qui avait terminé sixième du jeu de TF1, année de la victoire de la Belge Maud. "Chaque année, je participe à la cagnotte du Télévie mais, cette fois, j’avais envie de donner de ma personne. Le fait d’être une personne un peu publique permettra de sensibiliser les gens et de véhiculer un message positif à travers les réseaux sociaux." Car pas question pour lui de devenir influenceur (" Je préfère faire ceci que vendre des milk-shakes sur Internet, ce n’est pas pour moi !"). Ce footeux devenu tennisman il y a trois ans préfère mettre sa notoriété au service d’une bonne cause. " Je devais rassembler plusieurs anciens belges de Koh-Lanta pour former une équipe mais, avec le Covid, on a été pris de court", regrette cet ambassadeur de la marque Wilson. "Ça sera pour l’année prochaine ! Ici, j’espère affronter Olivier Rochus ou des anciennes stars de l’ATP, ce serait une belle expérience de s’attaquer aux grosses têtes du tennis après celle de Koh-Lanta (sourire) !"

Pour rappel, ce convivial Allan Sport Challenge avait récolté 107 000 euros en 2019 et plus de 800 000 euros en quinze éditions pour la lutte contre le cancer et la leucémie.