Après près de 10 ans de mariage avec Thierry Peythieu, l'actrice de "Demain nous appartient" a annoncé leur séparation. "a écrit Ingrid Chauvin sur Instagram.

Une nouvelle qui a fortement surpris les internautes, puisque le couple avait la réputation d'être très soudé en raison des épreuves qu'ils ont traversées ensemble. Après avoir fait une fausse-couche en 2012, l'actrice a donné naissance à une petite Jade le 17 octobre 2013. Malheureusement, cette dernière est décédée cinq mois plus tard en raison d'une malformation cardiaque. En 2016, l'actrice et son mari sont devenus les heureux parents d'un petit garçon nommé Tom. Ils se sont ensuite lancés dans de longues procédures pour adopter un second enfant, mais ont finalement laissé tomber en juin 2020. "On est trop vieux", avait déclaré l'actrice.