Comme on pouvait très largement s’y attendre, la plainte pour "exhibition sexuelle" portée par neuf élus du parti Les Républicains à l’encontre de Corinne Masiero, en raison de son apparition totalement nue sur la scène des César, a été classée sans suite. Et la star de Capitaine Marleau en a profité pour régler ses comptes dans Télé Poche : "Ce n’est pas vraiment se faire de la pub que de se retrouver avec des indigents du bulbe rachidien qui portent plainte contre moi. C’est de la propagande électorale. Le seul avantage, c’est qu’ils font de la promo à la cause que je défends !" Finalement, on n’aura parlé que de ça après la "fête du cinéma français", et pas des films primés. Triste.