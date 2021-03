C’était il y a quinze ans déjà. Magalie Vaé remportait la cinquième édition de la Star Academy, émission dont les audiences étaient en perte de vitesse. Dans la foulée de sa victoire - c’était la récompense promise au gagnant - la jeune femme sortait un premier album, qui s’était écoulé à 20 000 exemplaires seulement. On était loin des chiffres atteints par Jenifer ou par Nolwenn… En 2014, elle retentait le coup avec Métamorphose, mais, cette fois encore, le succès n’était pas vraiment au rendez-vous.

Depuis, celle qui est aujourd’hui maman d’une petite fille de 8 ans, a tâté de la comédie. D’abord dans des courts métrages, avant de s’attaquer à un film, Ne m’oublie pas, dans lequel elle joue le rôle d’une ancienne alcoolique qui tente de récupérer la garde de son enfant.

À l’occasion d’un numéro spécial "Que sont-ils devenus", de 50 minutes inside, consacré aux anciens de la Star Ac, Magalie est revenue sur son parcours depuis que les portes du château de Damarrie-lès-Lys se sont refermées. " Étant toute seule avec ma fille, il fallait que je trouve une solution donc j’ai créé une société d’évènementiel qui me permet de continuer à chanter, donc j’ai chanté dans des mariages. L’important c’est de chanter et de partager. Qu’il y ait 3 personnes ou 500 personnes, on donnera autant parce qu’on a envie qu’elles repartent avec un bon souvenir", a-t-elle expliqué aux caméras de TF1.