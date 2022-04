expliquait en février dernier une source proche de la star au Parisien

"À tous les dirigeants du monde, nous avons besoin de vous maintenant"

Pour une belle cause (I stand with Ukraine), l’interprète de "Alive" a toutefois décidé de refaire surface ce vendredi 8 avril sur son compte Instagram. "À tous les dirigeants du monde, nous avons besoin de vous maintenant, plus que jamais. Répondez à l’appel de tous. Des activistes, des défenseurs, et des volontaires qui travaillent dur afin de soutenir les réfugiés d’Ukraine, et du monde entier. Demain, vous devrez décider du niveau de soutien que vous pouvez apporter à ces personnes qui ont été forcées de quitter leurs maisons, leur pays, leurs proches."

En légende de la vidéo, Céline Dion mentionne, par ailleurs, le hashtag #StandUpForUkraine, faisant référence au mouvement lancé par le collectif Global Citizen, et qui incite tout le monde à se joindre aux "voix des artistes, des athlètes, des acteurs et des influenceurs", qui appellent les états à agir pour l’Ukraine en engageant des milliards de dollars pour l’aide humanitaire. La diva de 54 ans se joint ainsi à l’initiative, déjà soutenue par Madonna, Miley Cyrus, Elton John, Bono, etc.