Le nom du fils de Meghan et Harry a été dévoilé ce 8 mai.





Voilà un choix que tous les bookmakers du royaume n'avaient pas vu venir. Officiellement (et fièrement) présenté le 8 mai vers 14h par Meghan Markle et le prince Harry, le nom complet du bébé Sussex a été révélé un peu plus tard dans la journée : Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Après la surprise, voici ses différentes significations.

Prénom masculin d'origine germanique, Archibald est la contraction des mots « aircan » (« naturel ») et « bold » (« audacieux »). Mais outre-Manche comme aux Etats-Unis, il est plus commun de dire Archie. Comme le nouveau-né risque bien d'être binational, on comprend bien mieux ce choix. De plus, le fait que le couple royal ait directement opté pour le diminutif est un signe de modernité. « Il y a tout dans ce prénom, l'audace, la noblesse, l'Amérique. Un vrai coup de génie », résume François Bonifaix, psychanaliste et spécialiste des prénoms, dans Madame Figaro. En ce qui concerne Harrison, c'est simple : cela veut littéralement dire « le fils d'Harry ».

Ce qui reste surprenant, toutefois, c'est l'absence de titre de noblesse. Contrairement à ce qui avait été avancé, il n'est pas (encore) comte de Dumbarton, il est Master Archie Mountbatten-Windsor. Ce serait là un hommage au prince Philip, grand-père d'Harry, qui a hérité du titre de Mountbatten lors de son mariage avec Elizabeth II le 20 novembre 1947. Finalement, rien n'a été laissé au hasard. Bienvenue, Archie.